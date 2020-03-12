Закарпатцы получат помощь для борьбы с COVID-19 от Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь»

В связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса COVID-19, 18 марта на Закарпатье прибыл народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Он провел совещание с областным руководством партийной организации с участием председателя Закарпатской организации партии Ивана Чубирко, заместителя председателя областной организации Мирослава Щербея и представителей актива области.

На встрече обсудили ситуацию в регионе – речь шла о борьбе с коронавирусом. В частности, об отсутствии средств защиты – масок, экспресс-тестов для выявления коронавируса, о нехватке медицинского оборудования для помощи людям, больным COVID-19.

Виктор Медведчук подчеркнул, что Закарпатье – это пограничный регион, его жители подвергаются большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативное обеспечение закарпатцев средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19 крайне важно для национальной безопасности Украины.

Председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» пообещал изыскать возможности для оказания помощи закарпатцам в борьбе с пандемией коронавируса. В свою очередь Закарпатская партийная организация «Оппозиционной платформы – За жизнь» взяла на себя обязательства следить за ситуацией в области и в дальнейшем при необходимости помогать землякам в борьбе против распространения пандемии COVID-19.

Пресс-служба «Оппозиционной платформы – За жизнь»