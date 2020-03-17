 

О введении чрезвычайной ситуации в Киеве приняла решение КГГА

Политика Сегодня, 09:0042
О введении чрезвычайной ситуации в Киеве приняла решение КГГА

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

 

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

 

Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

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Теги: news, Новости, Украина, КГГА, Карантин, Киев, ЧП, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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