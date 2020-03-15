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Политика Сегодня, 15:1670
Министр внутренних дел Украины на заседании правительства по коронавирусу развлекался игрой на мобильнике

Активистам удалось запечатлеть министра МВД Арсена Авакова за игрой в "Ферму" во время заседания правительства, где рассматривались вопросы, связанные с коронавирусом в Украине.

 

Об этом сообщается в микроблоге "Центр противодействия коррупции" в соцсети Тwitter, где также опубликовано и соотверствующее видео.
"Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру "Ферма" на своем смартфоне. Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

 

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