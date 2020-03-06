По делу Майдана объявили подозрение экс-руководителю спецподразделения МВД

По версии следствия, бывший начальник отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности МВД организовал незаконный разгон мирного собрания граждан 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю специального подразделения Министерства внутренних дел в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Указанное лицо подозревается в организации незаконного препятствования проведению собраний граждан, в результате чего неустановленные сотрудники спецподразделения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД оттеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании", - заявили в ведомстве

Отмечается, что сейчас продолжается расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст.125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340, ч. 1 ст. 375 и другими статьями УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.