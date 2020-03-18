 

Аваков заявил об ужесточении ограничений в ближайшие дни - тотальный карантин

Политика Сегодня, 13:36105
Аваков заявил об ужесточении ограничений в ближайшие дни - тотальный карантин

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью. Это нужно делать", - написал Аваков.

 

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Об этом Аваков написал в Facebook.
По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.
Также глава МВД заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.
"Тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. …

 

Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине… О убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - сообщил Аваков.
Кроме этого он отметил на необходимости мобилизации ресурсов предприятий для производства медицинских препаратов и обородувания.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Аваков, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков
Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков
Сегодня, 13:39
Ужесточение карантина в Украине не исключает Минздрав
Ужесточение карантина в Украине не исключает Минздрав
18-мар-2020, 20:38
Что предлагают в Украине из-за коронавируса: закрыть общепиты и ограничить поездки по стране
Что предлагают в Украине из-за коронавируса: закрыть общепиты и ограничить поездки по стране
15-мар-2020, 17:18
Более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса не исключает Аваков
Более жестких ограничений в Украине из-за коронавируса не исключает Аваков
14-мар-2020, 14:55
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков
13-мар-2020, 13:16

Последние новости

17:11
События
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
17:11
События
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
15:26
События
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
15:25
События
Усилить контроль в аэропортах призвал Кличко
15:22
События
Телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом проведет Украина
13:43
События
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта
13:39
События
Пассажирские перевозки останавливает Киев - Аваков
13:36
Политика
Аваков заявил об ужесточении ограничений в ближайшие дни - тотальный карантин
11:39
События
Обязательный масочный режим вводят в Черновцах
10:42
События
Карантин из-за коронавируса объявила Колумбия
10:40
События
Схему поставки военных комплектующих из Украины в РФ разоблачила СБУ
10:38
События
Ввести чрезвычайное положение просят в Черновицкой области
10:34
События
Правила авиаперевозок из-за пандемии коронавируса изменил ЕС
08:37
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (21.03.20)
08:28
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 21 Марта
08:20
События
Коронавирусом за сутки заразились более 24 тысяч человек
08:18
События
К борьбе с коронавирусом студентов-медиков планирует привлечь Минздрав
08:17
События
Третью смерть украинца за границей подтвердил МИД
08:15
Политика
На всей территории Украины власть готова ввести режим ЧП - Геращенко
08:11
Экономика
Упадет ли курс доллара на следующей неделе - гривна на карантине

Новости ТОП-7

Мы направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании»6432
От Литвина до Дейнеки, или Куда катится Государственная Пограничная служба Украины ...4599
Типы коронавируса в Италии, Корее и Тайвани абсолютно разные и не происходят из Китая4511
Американские эксперты считают, что в столь сложное для Украины время, страну спасти может только природные инстинкты жены Зеленского3337
Американские военные украли из Италии 500 тысяч экспресс-тестов коронавируса и на самолёте перевезли их в США2936
К тяжелым заболеваниям приводят только 20% случаев коронавируса - Емец1404
Как выявить лёгкую форму коронавируса424

Досуг

Рейтинг проточных фильтров для воды
Рейтинг проточных фильтров для воды
Питьевая вода не соответствует стандартам качества — таким высказыванием сложно удивить.
Вчера, 21:2885
Правдивая информация об акциях
Правдивая информация об акциях
С понятием  «Акция» сегодня знаком каждый цивилизованный человек
Вчера, 16:5985
Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица
Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью — ООО — юридическое лицо, которое учреждается несколькими юридическими или физическими лицами, имеет некий уставной капитал, разделенный на доли.
Вчера, 09:2677
Разрешение на строительство в Украине в 2020 году
Разрешение на строительство в Украине в 2020 году
Согласно законодательству Украины, начать строительные работы на земельном участке можно только после получения разрешения на строительство
19-мар-2020, 10:42387
Протеин: что это и как правильно принимать
Протеин: что это и как правильно принимать
Как правило, протеин классифицируют по происхождению белка, с которого он состоит
18-мар-2020, 20:03415
Как часто нужно чистить кондиционеры в Киеве? Подробно рассказывает Sp-climate
Как часто нужно чистить кондиционеры в Киеве? Подробно рассказывает Sp-climate
Кондиционер в комнате – настоящее спасение
18-мар-2020, 19:50393

События

Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
Наличие коронавируса подтвердил экспресс-тест, ожидаются результаты лабораторной проверки
Сегодня, 17:110
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
Первый случай коронавируса зафиксировали в Луцке
Наличие коронавируса подтвердил экспресс-тест, ожидаются результаты лабораторной проверки
Сегодня, 17:110
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
Штормовое предупреждение объявили в Карпатах
В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидаются лавины
Сегодня, 15:2640
Усилить контроль в аэропортах призвал Кличко
Усилить контроль в аэропортах призвал Кличко
По его словам, людей в аэропортах до сих пор не предупреждают о необходимости оставаться в режиме самоизоляции
Сегодня, 15:2542
Телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом проведет Украина
Телемост с Китаем по вопросам борьбы с коронавирусом проведет Украина
Предварительно, телемост запланирован на вторник
Сегодня, 15:2238
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта
Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 марта
Минзрав подтвердил новые случаи инфицирования
Сегодня, 13:43281
7 Днів