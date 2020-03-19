Коронавирус заподозрили у нардепа, коллеги Шахова по группе

Народный депутат Сергей Вельможный с сыном также заразились коронавирусом.

Об этом сообщил его коллега по депутатской группе «Доверие» Сергей Шахов на своей странице в facebook.

«Также пришли тревожные новости, что члены моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу сейчас. Тоже в Новоалександровскую привезли и подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно вовремя отследить и вовремя показаться врачу, чтобы были чистые легкие», — заявил Шахов.

Сам Вельможный пока никак не прокомментировал свою госпитализацию.

В то же время народный депутат Александр Дубинский сообщил, что Вельможный 16 марта был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций.

Согласно данным Верховной Рады Вельможный голосовал 17 марта за «коронавирусные» законы.

Обновление. Позже Сергей Вельможный на своей странице выложил фотографию врачей и указал, что он действительно в Александровской больнице. Однако он отметил, что первый тест на коронавирус был отрицательный.

«Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно», — написал он.