 

Нардеп Вельможный заявил что у него тест на коронавирус отрицательный

Политика Сегодня, 11:3652
Нардеп Вельможный заявил что у него тест на коронавирус отрицательный

Он подтвердил, что 21 марта с симптомами, похожими на вирус COVID-19, его госпитализировали вместе с сыном.

 

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Вельможный сообщил, что тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Вельможного.
"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал нардеп.
Напомним, вечером 21 марта стало известно, что заражение коронавирусом подтвердили в народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Вельможный, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

Коронавирус заподозрили у нардепа, коллеги Шахова по группе
Коронавирус заподозрили у нардепа, коллеги Шахова по группе
Сегодня, 08:39
Выздоровел первый пациент с коронавирусом в Украине - Зеленский
Выздоровел первый пациент с коронавирусом в Украине - Зеленский
20-мар-2020, 12:45
Тест на коронавирус сдал Разумков
Тест на коронавирус сдал Разумков
19-мар-2020, 10:14
Заражение коронавирусом у конгрессмена подтвердили в США
Заражение коронавирусом у конгрессмена подтвердили в США
19-мар-2020, 08:24
Тест на коронавирус сделал Трамп, результат отрицательный
Тест на коронавирус сделал Трамп, результат отрицательный
15-мар-2020, 09:58

Последние новости

13:37
События
Минздрав уточнил информацию о числе зараженных коронавирусом в Киеве
12:58
Политика
В Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей
12:37
Политика
Новый министр экономики не задекларировал квартиру в Москве, - "Схемы"
12:35
События
Два мощных землетрясения произошло в Хорватии
11:36
Политика
Нардеп Вельможный заявил что у него тест на коронавирус отрицательный
11:34
События / Спорт
От коронавируса умер экс-президент мадридского "Реала"
11:30
События
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 700 человек
11:13
События
Минздрав за день получил более 80 подозрений - коронавирус в Украине
11:01
Экономика
Рост курса доллара прогнозируют Аналитики
10:27
События
Как в Закарпатье доставляли помощь от Виктора Медведчука
10:11
События
В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина
09:31
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (22.03.20)
09:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 22 Марта
08:52
События
Сколько заболевших в Украине на сегодня
08:39
Политика
Коронавирус заподозрили у нардепа, коллеги Шахова по группе
Вчера, 2020-03-21
21:36
События
За сутки от коронавируса умерло почти 800 итальянцев
21:16
Политика
Министр иностранных дел Украины надеется на то, что власти России не смогут сдерживать распространение коронавируса в стране
20:38
События
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 10
19:08
События
Схема движения пассажирского транспорта в Киеве опубликована
19:05
События
Пропуск через линию разграничения прекращается в зоне ООС

Новости ТОП-7

Министр иностранных дел Украины надеется на то, что власти России не смогут сдерживать распространение коронавируса в стране12995
Американские военные украли из Италии 500 тысяч экспресс-тестов коронавируса и на самолёте перевезли их в США8337
Мы направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании»8114
Типы коронавируса в Италии, Корее и Тайвани абсолютно разные и не происходят из Китая5893
Американские эксперты считают, что в столь сложное для Украины время, страну спасти может только природные инстинкты жены Зеленского5180
К тяжелым заболеваниям приводят только 20% случаев коронавируса - Емец2489
Сколько заболевших в Украине на сегодня591

Досуг

Врачи маммологи клиники Mediland
Врачи маммологи клиники Mediland
Рак молочной железы у женщин является довольно распространенным опасным заболеванием, которое можно успешно лечить сегодня, если своевременно проходить обследование у врачей маммологов
Сегодня, 10:3047
10 порад при бюджетному ремонті квартири
10 порад при бюджетному ремонті квартири
Ці рекомендації будуть корисні тим, хто збирається робити простий не дизайнерський ремонт з мінімальними вкладеннями коштів, але не хоче втрачати якість та функціональність
Вчера, 20:42111
Рейтинг проточных фильтров для воды
Рейтинг проточных фильтров для воды
Питьевая вода не соответствует стандартам качества — таким высказыванием сложно удивить.
20-мар-2020, 21:28107
Правдивая информация об акциях
Правдивая информация об акциях
С понятием  «Акция» сегодня знаком каждый цивилизованный человек
20-мар-2020, 16:59100
Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица
Ликвидация ООО: несколько вариантов закрытия юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью — ООО — юридическое лицо, которое учреждается несколькими юридическими или физическими лицами, имеет некий уставной капитал, разделенный на доли.
20-мар-2020, 09:2698
Разрешение на строительство в Украине в 2020 году
Разрешение на строительство в Украине в 2020 году
Согласно законодательству Украины, начать строительные работы на земельном участке можно только после получения разрешения на строительство
19-мар-2020, 10:42410

События

Минздрав уточнил информацию о числе зараженных коронавирусом в Киеве
Минздрав уточнил информацию о числе зараженных коронавирусом в Киеве
В Минздраве объяснили разницу в данных ведомства и КГГА о коронавирусе в Киеве
Сегодня, 13:3716
Два мощных землетрясения произошло в Хорватии
Два мощных землетрясения произошло в Хорватии
В результате землетрясения упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии
Сегодня, 12:3542
От коронавируса умер экс-президент мадридского "Реала"
От коронавируса умер экс-президент мадридского "Реала"
Санс умер в возрасте 76 лет
Сегодня, 11:3447
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 700 человек
Число зараженных коронавирусом в Турции за сутки возросло почти на 700 человек
Ранее сообщалось о 277 зараженных
Сегодня, 11:30139
Минздрав за день получил более 80 подозрений - коронавирус в Украине
Минздрав за день получил более 80 подозрений - коронавирус в Украине
Всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении на коронавирус
Сегодня, 11:1399
Как в Закарпатье доставляли помощь от Виктора Медведчука
Как в Закарпатье доставляли помощь от Виктора Медведчука
Ранее издание 7dniv.info сообщало, что на Закарпатье прибыла первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 10:2785
7 Днів