В Украине подозревают коронавирус у 649 людей. Такие данные указаны на карте распространения коронавируса в Украине.
Вместе с тем, в стране заболели 47 людей, три человека скончались и один - выздоровел. В частности, в Киеве 76 подозрений. В областях ситуация с подозрениями на Covid-19 такая:
Винницкая - 17,
Волынская - 17,
Днепропетровская - 34,
Донецка - 25,
Житомирская - 16,
Закарпатская - 13,
Запорожская - 24,
Ивано-Франковск - 38,
Киевская - 20,
Кировоградская - 1,
Луганская - 5,
Львовская - 95,
Николаевская - 22,
Одесская - 43,
Полтавская - 2,
Ровенская - 20,
Сумская - 34,
Тернопольская - 22,
Харьковская - 2,
Херсонская - 12,
Хмельницкая - 6,
Черкасская - 23,
Черновицкая - 80,
Черниговская - 2
В Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей
В Украине подозревают коронавирус у 649 людей. Такие данные указаны на карте распространения коронавируса в Украине.
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