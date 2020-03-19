В Украине растет количество подозрений на коронавирус: список областей

В Украине подозревают коронавирус у 649 людей. Такие данные указаны на карте распространения коронавируса в Украине.

Вместе с тем, в стране заболели 47 людей, три человека скончались и один - выздоровел. В частности, в Киеве 76 подозрений. В областях ситуация с подозрениями на Covid-19 такая:

Винницкая - 17,

Волынская - 17,

Днепропетровская - 34,

Донецка - 25,

Житомирская - 16,

Закарпатская - 13,

Запорожская - 24,

Ивано-Франковск - 38,

Киевская - 20,

Кировоградская - 1,

Луганская - 5,

Львовская - 95,

Николаевская - 22,

Одесская - 43,

Полтавская - 2,

Ровенская - 20,

Сумская - 34,

Тернопольская - 22,

Харьковская - 2,

Херсонская - 12,

Хмельницкая - 6,

Черкасская - 23,

Черновицкая - 80,

Черниговская - 2