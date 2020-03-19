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Политика Сегодня, 17:46518
Срочное обращение к народу и власти от партии «Оппозиционная платформа «За Жизнь»

Уважаемые сограждане!

Украина стоит на пороге масштабной эпидемии COVID-19, которая уже не первый месяц уносит тысячи жизней по всему миру.

В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сёстрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу.

Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения.

Партия “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ” предлагает помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии COVID-19.

В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее.

Уже сегодня многие члены партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики.

Однако нужно сделать намного больше!

Перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях.

Мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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