 

Введения чрезвычайной ситуации в Украине не исключает Зеленский

Политика Сегодня, 20:43231
Введения чрезвычайной ситуации в Украине не исключает Зеленский

Козицкий также написал, что Зеленский заверил в том, что каждая область получит помощь из Китая в равном количестве.

 

Президент Владимир Зеленский на заседании глав ОГА и мэров городов заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, который присутствовал на заседании, в Facebook.
"Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация", - написал он.
Напомним, в Офисе президента сообщили, что украинский лидер провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов, обсуждая коронавирус в Украине.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, ЧС, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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