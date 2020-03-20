Министр здравоохранения Украины ещё раз назвал пенсионеров «трупами»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец в интервью "112.ua" сравнил людей старше 65 с "трупами".

Говоря о распространении коронавируса в стране, чиновник призвал бизнес принять участие в закупке медицинского оборудования и медикаментов.

"Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. <…> Я говорю, когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", — сказал Емец.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, случаи которой были впервые зарегистрированы в Китае в конце прошлого года, пандемией.

Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом, три из них с летальным исходом, один пациент выздоровел.