Украинцам строго-настрого запрещено покидать страну.

Об этом говорится на странице премьер-министра в Telegram.

"Согласно решению правительства завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств. Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому имеем усиливать ограничительные меры" - говорится в сообщении