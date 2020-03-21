"Антикоронавирусный" пакет законов рассмотрит Рада на внеочередном заседании

Среди прочего, речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

Окончательные тексты документов могут быть внесены в Раду уже вечером вторника, 24 марта.

Заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности. На заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.