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Политика Сегодня, 20:0153
Ратификацию договора с Францией о морской безопасности Украины одобрил Зеленский

Президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0025 "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины".

 

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 24 марта.
Так, необходимость принятия закона обусловлена необходимостью осуществления внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу рамочного договора. Соответствующее соглашение было заключено между странами 19 ноября 2019 года в городе Париж.

 

Финансово-экономическое обоснование
Подчеркнем, реализация закона потребует финансирования из государственного бюджета Украины.
В частности, в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, в 2020 году запланировано начало проекта по созданию Системы охраны морских границ Государственной пограничной службой. В частности, запланировано строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4 394,0 млн гривен. При этом часть катеров (25%) будут построены на отечественных судостроительных предприятиях.
Добавим также, с целью реализации проекта по созданию Системы охраны морских границ в 2020 году предусмотрено осуществление предварительной оплаты в размере 15% от общей стоимости, или ориентировочно 660 млн гривен, которые учтены в госбюджете на 2020 год. При этом в 2021 году для строительства и приобретения семи катеров дополнительно необходимо 1 307,2 млн гривен и в 2022 году - 1 493,96 млн гривен.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Франция, ратификация, морская, безопасность  
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