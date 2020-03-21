Режим чрезвычайной ситуации. Что это означает для граждан и как жить дальше?

Кабмин сегодня ввел в стране режим чрезвычайно ситуации до 24 апреля. До той же даты продлен и карантин.

Режим чрезвычайной ситуации обозначает максимальную готовность страны к опасности. И координацию всех задействованных в этом подразделений - медицины, спасателей, полиции и так далее.

Чрезвычайную ситуацию часто путают с режимом чрезвычайного положения. Но это жве разные вещи.

Режим ЧС не предполагает ограничение прав и свобод граждан. То есть запрета выходить из дома, ограничения интернета и мобильной связи, эспроприацию транспорта и так далее он не предусматривает.

Чем еще отличается чрезвычайная ситуация от положения - читайте в материале "Страны" В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию. Чем она отличается от режима ЧП?

Режим ЧС вводит нормы действий для государственной власти, которая должна локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости - организовывать эвакуацию жителей и прочее.

Чрезвычайная ситуация предполагает ряд моментов, описанных в Кодексе гражданской защиты населения. Она вводится и утверждается на уровне местных советов, ГосЧС и правительства и предполагает мобилизацию ресурсов на объектах или территориях, вызванных эпидемией.

В случае коронавируса - ЧС предполагает соблюдение карантинного режима по всей стране, мобилизацию ресурсов и остановку городского транспорта.

Действует запрет на митинги и собрания, закрытые ТРЦ и почти все объекты, где массово собираются люди - кроме магазинов продуктов и апрек. В этой ситуации местных жителей просят оставаться дома и работать дистанционно, также не работают общеобразовательные учреждения.

Режим работы продуктовых магазинов, аптек, банков, отделений почты, АЗС и ритуальных услуг может быть изменен. Кроме того вводятся такие меры:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МОЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Госпродпотребслужбы;

все помещения, дороги и тротуары должны тщательно дезинфецировать;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

Режим чрезвычайной ситуации уже был введен в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Донецкой, Черкасской, Харьковской и Львовской областях. Теперь он по всей стране.

После введения ЧС Кабмин опубликовал графическую памятку - что означает этот режим.

Ранее мы писали что: Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине