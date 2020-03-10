 

Ещё одна галичанка попала в правительство. Премьер подтянул землячку на Министерство науки и образования

Политика Сегодня, 16:3963
Ещё одна галичанка попала в правительство. Премьер подтянул землячку на Министерство науки и образования

Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра образования и науки Украины. Эту должность займет Любомира Мандзий, которая ранее была заместителем главы ведомства Анны Новосад.

 

Такое решение принято на заседании Кабмина 25 марта, сообщается на сайте Министерства образования.

"Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное - мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое ", - заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1995 окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В течение 2016-2019 гг. - директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.

Напомним, что впервые за всю историю независимости Украины Премьер-министром стал галичанин.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, Мандзий, 7dniv, 7dnivinfo  
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Новости по теме

И.о. министра культуры назначил Кабмин
И.о. министра культуры назначил Кабмин
10-мар-2020, 19:03
Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьером
Рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьером
4-мар-2020, 19:27
Еще несколько кандидатур в новый Кабмин были подтверждены
Еще несколько кандидатур в новый Кабмин были подтверждены
4-мар-2020, 17:49
Министр образования Новосад заявила, что уволят 70000 учителей-пенсионеров чтобы открыть путь молодым
Министр образования Новосад заявила, что уволят 70000 учителей-пенсионеров чтобы открыть путь молодым
27-фев-2020, 16:50
Домайданились: Львовская национальная академия искусств осталась без финансирования
Домайданились: Львовская национальная академия искусств осталась без финансирования
16-фев-2020, 16:12

Последние новости

18:16
События
Зеленский встретился с главами церквей и анонсировал проект "Пасха дома"
16:51
Политика
Промышленное производство продолжает падать, а безработица – расти
16:39
Политика
Ещё одна галичанка попала в правительство. Премьер подтянул землячку на Министерство науки и образования
16:36
События
Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве
16:33
Политика
Текст первого законопроекта Кабмина Шмыгаля появился в Раде
16:30
События
Цены на газ для промышленности повысил "Нафтогаз"
16:28
События
По подозрению в убийстве задержан Кожара
14:48
Политика
Режим чрезвычайной ситуации. Что это означает для граждан и как жить дальше?
14:44
Политика
Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине
13:41
События
В Закарпатье обладминистрация отрапортовала о том, что смогла передать гуманитарку из Китая местным больницам
13:22
События
Чрезвычайную ситуацию вводят в Запорожье
13:18
События
7-летний ребенок в Волынской области заразился коронавирусом
13:12
События
Четвертую смерть от коронавируса в Украине подтвердил Минздрав
12:58
Политика
Председатель депутатской фракции "Доверие" заболел COVID-19
11:38
События
В Тернопольской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
10:43
События
В Киев и Москву первыми привезли коронавирус миллиардеры, тусившие 8 марта в Куршавеле
10:24
События
В магазинах и аптеках Киева действуют ограничения - один человек на 10 кв. метров
10:22
Политика
Отменить карантин и вернутся к работе призвал президент Бразилии
10:21
События
Врач в Тернополе заразился коронавирусом
10:05
События
Нового «убийцу флагманов» представила Xiaomi

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заражённых в Украине (23 марта).4519
Министр здравоохранения Украины ещё раз назвал пенсионеров «трупами»3515
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине (состоянием на 7 утра 25.03)3326
Перечень запрещенных на время карантина видов деятельности готовит Кабмин2932
Бывший претендент на пост премьер-министра Украины заражён коронавирусом и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких2841
Зеленский поделил между олигархами Украину. Закарпатье осталось бесхозным, ни губернатора ни куратора.2412
О следующей вспышке коронавируса предупреждают в Китае1757

Досуг

Применение и свойства бумажных стаканов
Применение и свойства бумажных стаканов
Посуда из бумаги является одним из лидеров для применения в разных сферах. Чаще всего ее используют в области общественного питания. Ей отдают предпочтение кейтеринговые компании, заведения, изготавливающие фастфуд.
Сегодня, 16:0659
Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»
Электрический обогрев водопроводных труб: оборудование от компании «ЭлектроДруг»
Чтобы трубы не замерзли зимой, следует установить электрический обогрев. На сайте компании «ЭлектроДруг» есть разные варианты оборудования.
Сегодня, 14:5667
Кількість вакансій на ринку праці: статистика за останній тиждень
Кількість вакансій на ринку праці: статистика за останній тиждень
Чи падає попит на спеціалістів? Це питання, зі зрозумілих причин, хвилює більшість професіоналів.
Сегодня, 13:4958
Летние шины: правильный выбор
Летние шины: правильный выбор
Для комфортной эксплуатации легковой машины в жаркий период, настоятельно рекомендуется устанавливать на диски правильные летние шины Continental Premium Contact 5
Сегодня, 08:5682
Автострахование онлайн: главные преимущества
Автострахование онлайн: главные преимущества
До недавнего времени оформить и приобрести ОСАГО можно было исключительно в офисе той или иной страховой компании (или агента)
Сегодня, 08:5364
Как построить дом мечты и сэкономить на строительстве
Как построить дом мечты и сэкономить на строительстве
Дом мечты — это затраты, и немалые
Вчера, 15:34112

События

Зеленский встретился с главами церквей и анонсировал проект "Пасха дома"
Зеленский встретился с главами церквей и анонсировал проект "Пасха дома"
Президент призывает праздновать Пасху без похода в церковь
Сегодня, 18:166
Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве
Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве
Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 34 человек
Сегодня, 16:3671
Цены на газ для промышленности повысил "Нафтогаз"
Цены на газ для промышленности повысил "Нафтогаз"
В апреле цена газа вырастет на 0,2-2,2%
Сегодня, 16:3048
По подозрению в убийстве задержан Кожара
По подозрению в убийстве задержан Кожара
Кожара подозревается в убийстве Сергея Старицкого
Сегодня, 16:2848
В Закарпатье обладминистрация отрапортовала о том, что смогла передать гуманитарку из Китая местным больницам
В Закарпатье обладминистрация отрапортовала о том, что смогла передать гуманитарку из Китая местным больницам
5 тысяч тестов по выявлению COVID-19, 280 комбинезонов для медперсонала и 2 тысячи медицинских масок дошло до Закарпатской области из гуманитарной помощи Китая
Сегодня, 13:4187
Чрезвычайную ситуацию вводят в Запорожье
Чрезвычайную ситуацию вводят в Запорожье
В Запорожье зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 13:22103
7 Днів