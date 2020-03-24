Совещание с участием глав фракций и Кабмина проходит в Раде

Так, на встрече присутствуют председатель Верховной рады, главы фракций и глава правительства Денис Шмыгаль.

В Верховной раде продолжается совещание с участием председателей парламентских фракций. Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

"На совещании обсуждают повестку дня внеочередного заседания", - сообщил источник.

Напомним, ранее анонсировалось, что Рада должна в четверг, 26 марта, собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что нардепы рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Подчеркивалось, что заседание парламента будет проходить в обычном режиме в здании Верховной рады. Однако депутатов попросят принять дополнительные меры предосторожности. На заседании они должны присутствовать в респираторах, защитных очках и перчатках.