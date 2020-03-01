Арестовать Кожару просит суд

Как отметили в суде, поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Сообщаем, что 26 марта 2020 на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был задержан по подозрению в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого.