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Политика Сегодня, 12:2971
Арестовать Кожару просит суд

Как отметили в суде, поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Сообщаем, что 26 марта 2020 на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара был задержан по подозрению в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого.

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