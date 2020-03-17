Антикризисный штаб противодействия коронавирусу создадут в Украине

По словам Разумкова, антикризисный штаб возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль.

На совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков по итогам совещания глав фракций и правительства 26 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

"Была озвучена конструктивная позиция премьер-министра. Было принято решение создать антикризисный штаб во главе именно с премьер-министром. Ведь он именно тот человек, который как никто отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент в этом плане полностью готов учавствовать и помогать", - сообщил спикер ВР.