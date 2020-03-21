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Политика Сегодня, 12:5371
Антикризисный план по борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии разработала «Оппозиционная платформа «За Жизнь»

Для того чтобы оперативно остановить распространение пандемии и минимизировать ее последствия в Украине, следует защитить людей, сбалансировать бюджет и обеспечить ресурсы для наполнения его доходной части, сохранить экономический потенциал и гарантировать социальную защиту граждан. Для этого необходимо

Обеспечить социальную защиту граждан:

– ввести государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего продовольствие, медпрепараты, для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением;

– организовать систему бесконтактных доставок на дом основных продуктов и лекарств одиноким пенсионерам, пожилым гражданам, людям с инвалидностью;

– принять закон о списании задолженности граждан за услуги ЖКХ, поданный нашей партией в ВР;

– разблокировать социальные выплаты для жителей временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, разрешить пересечение линии разграничения с обязательным прохождением соответствующего медицинского контроля, провести индексацию социальных выплат вынужденным переселенцам.

Обеспечить наполнение доходной части бюджета:

– отменить экономическую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса;

– выйти из режима экономических санкций в отношении Российской Федерации, введенных Европейским Союзом, к которым присоединилась Украина;

– восстановить торгово-экономические отношения с Российской Федерацией, взаимно отменив введенные ограничения экономической деятельности, тем самым обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ;

– принять изменения в закон о госбюджете на 2020 год, сократив расходы на содержание госаппарата, и предусмотреть дополнительные средства на финансирование здравоохранения;

– принять предложенный «Оппозиционной платформой – За жизнь» законопроект, который ограничивает выплаты чиновникам размером, не превышающим 10 минимальных зарплат;

– ограничить отток спекулятивного капитала из Украины;

– запретить вывод дивидендов нерезидентами;

– ввести налог 18% на доходы от ОВГЗ для нерезидентов и физлиц;

– провести переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации внешней задолженности.

В сфере здравоохранения необходимо:

– остановить реализацию преступной медицинской реформы имени Порошенко – Супрун, закрытие больниц и медучреждений;

– гарантировать и реализовать, в соответствии со статьей 49 Конституции Украины, безотлагательную медицинскую помощь всем гражданам Украины;

– установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с пандемией;

– организовать тестирование людей на коронавирус во всех регионах Украины;

– обеспечивать медучреждения необходимыми средствами, препаратами и оборудованием.

Для поддержки малого и среднего бизнеса необходимо:

– предоставить отсрочку без санкций по всем налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, на 6 месяцев;

– снизить единый налог и ЕСВ (единый социальный взнос) для малого и среднего бизнеса;

– ввести отсрочку по обслуживанию кредитов для бизнеса на 6 месяцев, запрет на повышение ставки кредита до конца года;

– увеличить прямые субсидии и налоговые льготы для агропромышленного комплекса.

 

 

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»

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