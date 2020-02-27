Об итогах переговоров контактной группы по Донбассу рассказали в ОБСЕ

ОБСЕ на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса, остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня.

Об этом заявила специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после очередной встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Грау отметила, что свободное пересечение линии соприкосновения является важным для деятельности международных гуманитарных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста.

Посол также обратилась к сторонам с призывом "сделать все необходимое, чтобы меры по борьбе с коронавирусом не стали дополнительным препятствием для полного и свободного доступа СММ по всей территории Украины в соответствии с ее мандатом".

Она рассказала, что стороны также обсуждали определение дополнительных участков разведения сил и средств. По ее словам, "для решения этого вопроса еще понадобятся дополнительные усилия".