Яценюк заявил, что его ВИП-палата это такой же фейк как и украденные им миллиарды с проекта «Стена»

Попавший в громкий скандал, лидер майдана Арсений Яценюк записал видеообращение с опровержением информации о том, что он срочно требовал сделать для политиков отдельные палаты.

Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети Фейсбук.

Напомним, что 15 марта бывшего премье-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники. Как позже выяснилось у него обнаружили заражение.

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Известно, что 8 марта 2020-го года в международный женский день, большая группа очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины, и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров из Украины, собрались веселой компанией на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Оттуда они и привезли вирус в Киев. Все заболевшие получили осложнения, и сейчас находятся в боксах Александровской больницы.

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Медсестры больницы жалуются, что «небожителей» политиков нереально обслуживать, поскольку они относятся к простым людям как к скоту. Одного политика обслуживает целый этаж. На простых людей не хватает рук, поскольку «небожители» требуют к себе внимания подобно богам! Яценюк даже ударил медсестру за то, что бедная женшина принесла ему не те фрукты.

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После чего, лидер революции гидности Арсений Петрович срочно потребовал сделать для политиков отдельные палаты, чтобы простые смерды не касались голубых кровей.

Киевские власти отреагировали на его просьбу и отправили медучреждениям столицы приказ о создании специальных условий для VIP-пациентов.