Украине 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом выделят США

Отмечается, что оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - говорится в сообщении.