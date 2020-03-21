Командующим Объединенных сил ВСУ назначен Наев

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.

Сергея Наев назначен командующим Объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, Наев уже возглавлял операцию Объединенных сил. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 года после переформатирования антитеррористической операции. Переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.