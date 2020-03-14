Начальника Генштаба назначил Зеленский

Согласно тексту документа, Корнийчук назначен на должность 27 марта.
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить Корнейчука Сергея Петровича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.
Генерал-лейтенант Сергей Корнийчук с мая 2019 года занимал должность первого заместителя начальника Генштаба ВСУ. В 2014 году назначен начальником оперативного управления - заместителем начальника штаба оперативного командования "Юг". До 2015 года исполнял обязанности начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины.