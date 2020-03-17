Еще трех министров на внеочередном заседании может утвердить Рада

По словам нардепов, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры троих министров. Об этом РБК-Украина рассказали депутаты фракции "Слуга народа".

Также речь идет о смене министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, многие против", - отметил источник в монобольшинстве.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского. Многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета. Однако, по словам собеседников в Раде, на данный момент решение не принято.

Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рады.