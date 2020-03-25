Количество смертей от COVID-19 в Британии превысило тысячу

Отмечается, что за последние сутки в Соединенном Королевстве было зафиксировано 260 смертей от заболевания коронавирусом.

Это наибольшее количество умерших за сутки с начала вспышки коронавируса в Британии.

В Британии сегодня, 28 марта, количество летальных случаев от коронавируса превысило 1 тысячу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По состоянию на 28 марта количество умерших от коронавируса в Британии составляет 1 019. Вчера было известно о 759 летальных случаях.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Бирмингема создадут временный морг для размещения умерших от заболевания COVID-19. Временный морг сможет вместить в себя до 12 тысяч умерших от коронавируса.

Кроме того, вчера в Британии зафиксировали более 180 смертей от коронавируса. Было подтверждено более 14 тысяч случаев заражения коронавирусом.