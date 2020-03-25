Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приблизилось к 60

По данным ОГА, по состоянию на 15-ту час в области было выявлено 59 больных коронавирусом. В медицинских учреждениях сейчас находятся 24 человека, еще 35 человек лечатся дома, поскольку не имеют симптомов.

В Черновицкой области по состоянию на 28 марта зафиксировано почти 60 случаев коронавируса. Об этом сообщила Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook.

Отмечается, что трое пациентов, у которых вчера диагностировали коронавирус, в тяжелом состоянии. Сейчас больные находятся на кислородной дотации. Состояние остальных зараженных коронавирусом стабильное.

Кроме того, уже 5 жителям области удалось выздороветь от коронавируса. Также зафиксирован 1 летальный случай от COVID-19.