Ульяна Супрун считает убийц примером «новых украинцев»

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун решила вступиться за бывшего главу "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, который убил человека в 2018 году.

По ее словам, после смены генпрокурора Сергею Стерненко собираются вручить подозрение. При этом она считает его борцом за справедливость, которого хотят оклеветать коррупционеры.

"Сергей Стерненко для меня является примером того поколения украинцев, которое сможет все расставить на свои места. Эти люди родились и выросли уже в независимой Украине. У них, как ни у кого другого, есть большой запрос на справедливость, безопасность и реальную эффективность государства. И очень важно не дать запугать их, забить их способность говорить правду, сделать их циниками.

Когда такие люди в своих родных городах или селах начинают называть вещи своим именами и активно не давать воровать кому вроде Труханова, они получают в ответ нападения, покушения на убийство, преследования органами полиции и прокуратуры, которые часто служат не гражданам, а местным феодалам", - написала Супрун.

Она добавила, что в феврале-мае 2018 года в Одессе Стерненко пережил три нападения на себя, но полиция отказала ему в охране, подозрение участникам последнего нападения не вручили, а взамен собирается вручить подозрение экс-главе "Правого сектора".

Супрун утверждает, что после встречи в Офисе Генпрокурора Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова, дело против Стерненко будет активизировано.

"Новая Генеральный прокурор активно ищет человека, который согласится выполнять ее указания по делам Сергея Стерненка, Екатерины Гандзюк, дел Майдана. Из-за отказа выполнять политически мотивированные указания в отставку уже подал заместитель генпрокурора Виктор Трепак" - заявила экс-глава МОЗ.

Она резюмировала, что Стерненко представляет собой образ украинца, который не дает молча себя преследовать или убить.

Также стоит отметить, что для Супрун Стерненко не чужой человек. Сожительница Стерненко Наталья Усатенко (год назад попавшая в скандал с угнанным автомобилем), является помощником Супрун.