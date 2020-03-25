Экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса

По словам Парцхаладзе, у Мищенко, который был членом Совета директоров строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус.

Сегодня экс-заместитель председателя Киевской ОГА умер в больнице.

Бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко умер от коронавируса в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил президент "Конфедерации строителей Украины" Лев Парцхаладзе на странице в Facebook.

"Он всю неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.