Председатель Закарпатского облсовета заявил, что в области около 5 тысяч инфицированных коронавирусом.

В Закарпатской области зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Эту информацию распространил заместитель главы Закарпатской ОГА Алексея Гетманенко на своей странице в Facebook. По его словам, люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви.

ДЕТАЛЬНЕЕ: И.о. главы Закарпатской обладминистрации распространил информацию о том, что 20 человек заразились коронавирусом в церкви.

В обсуждении этой информации, председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис прокомментировал, что в области сейчас приблизительно 5000 инфицированных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ: «Надо понимать, что реально в области сейчас приблизительно 5000 инфицированных которые каждую секунду распространяют вирус».

Напомним, что ранее В Закарпатье обладминистрация отрапортовала о том, что смогла передать гуманитарку из Китая местным больницам