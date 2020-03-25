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Политика Сегодня, 08:000
Французский политик перезаражал коронавирусом всю правящую элиту Великобритании

«Нулевым пациентом», заразившим коронавирусом представителей правящей элиты Великобритании, может быть глава делегации Евросоюза на переговорах по Brexit, французский политик Мишель Барнье.

 

Его вычислили журналисты, пытающиеся понять, от кого мог заразиться коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Daily Mail.
Барнье попал под подозрение, так как 5 марта вел переговоры в Брюсселе с главой британской делегации Дэвидом Фростом. На следующий день правительство Великобритании объявило о самоизоляции Фроста в связи с обнаружением у него «легких симптомов» коронавирусной инфекции. Считается, что именно он стал первым зараженным коронавирусом человеком из окружения Джонсона.

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Теги: news, новости, Украина, Франция, Британия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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