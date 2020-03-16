Зарплаты чиновникам урежет Рада - Разумков

По его словам, это будет касаться всех, в том числе и членов наблюдательных советов.

Верховная рада сократит зарплаты чиновникам до 10 минимальных зарплат. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будет правительственный законопроект, пов'связан с изменениями в бюджет. Много дельных предложений было и о сокращении зарплат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную зарплату, но сегодня такие вызовы перед государством, что наверное надо немного умерить аппетиты. Это будет касаться всех. В том числе наблюдательные советы. Мы предложили именно такую позицию Кабинета министров Украины. И народные депутаты, и министры, все. Ограничение будет на уровне 10-ти минимальных заработных плат", - заявил Разумков.