Участником военного конфликта на Донбассе остается Россия - Резников

По его словам, Россия признана резолюцией ПАСЕ от 30 января участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия остается участников военного конфликта на Донбассе. Об этом Резников сообщил в интервью РБК-Украина.

"Россия и в этом случае пытается сыграть в игру "мы тут мимо проходили, случайно зашли, мы посредники". Но это не работает. Мы постоянно нашим соседям напоминаем, что они сторона конфликта. Сейчас в общении с ними мы используем резолюцию ПАСЕ от 30 января, где Россия в очередной раз признана участником минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины. Признана не наблюдателем, не приглашенной стороной. Именно участником", - сказал Резников.

Министр отметил, что всего три участника: две стороны международного военного конфликта - Россия и Украина, и ОБСЕ, которая выступает в роли медиатора.