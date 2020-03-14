Резников: подписав протокол в Минске 11 марта мы не пошли дальше предыдущей власти

По его словам, наличие подписей под протоколом Трехсторонней контактной группы представителей "ЛДНР" не предоставляет им юридическую субъектность.

Подписав протокол в Минске 11 марта украинская власть не пошла дальше, чем прошлая власть в 2014 году. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Если мы подтвердили полномочия Захарченко и Плотницкому в 2014 году, позволив им подписаться под Минскими соглашениями наряду с полномочными представителями Украины, России и ОБСЕ, то ничего более мы не сделали и сейчас. Украинская сторона в минском процессе сейчас не пошла дальше, чем украинская сторона в 2014 году - субъектность непризнанных республик не появляется от этого", - сообщил Резников.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ в Минске был подписан документ о создании Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы. Документ был подписан в частности и представителями "ДНР" Натальей Никаноровой и "ЛНР" Владиславом Дейнего.