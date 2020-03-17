 

Коронавирус наступает по всем фронтам, министр здравоохранения и финансов подали в отставку

Политика Сегодня, 10:05107
Коронавирус наступает по всем фронтам, министр здравоохранения и финансов подали в отставку

Корниенко отметил, что на повестке дня есть три кадровых вопроса по министрам.

 

В "Слуге народа" подтвердили, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский написали заявления об отставке. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Есть на повестке дня три кадровых вопроса. Это три министра. Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе ее рассмотреть и удовлетворить", - заявил Корниенко.
По его словам, если есть возможность собрать депутатов и проголосовать кадровые решения, надо это делать немедленно.
"Это Министерство финансов, ведь это переговоры с МВФ, это Министерство энергетики. У нас началась чрезвычайная ситуация в энергетике из-за карантина, потому что не работает промышленность. У нас перерабатывается много электроэнергии. Ну и медицина. Надо срочно принять эти кадровые решения", - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Емец, 7dniv, 7dnivinfo, отставка  
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