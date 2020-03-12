Из-за связанного с Ермаком коррупционного скандала САП открыла дело

Сообщается, что руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы государственной власти.

Дело открыто после обращения нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, который заявил о коррупционных преступлениях при назначении конкретных людей на должности главы ОГА и директора государственного предприятия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело из-за коррупционного скандала, связанного с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook САП.

"Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководство Офиса президента Украины к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины - злоупотребление влиянием. Досудебное расследование поручено НАБУ.