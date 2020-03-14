С должности советника секретаря СНБО уволили Сивохо

Сообщается, что по состоянию на 24 марта Сивохо уже не был советником секретаря СНБО на общественных началах.

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на общественных началах. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СНБО.

"По состоянию на 24 марта Сивохо Сергей Анатолиевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах", - говорится в сообщении.