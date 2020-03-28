Нового главу Минздрава со второго раза назначила Рада

Напомним, сегодня парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

Верховная рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 29 марта, фракция "Слуга народа" встретилась с кандидатами на должности министров. Источник нашего агентства сообщал, что на встрече присутствовали бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов, который может заменить Илью Емца в кресле главы Министерства здравоохранения, и Сергей Марченко, которого рассматривают на смену министра финансов Игоря Уманского.