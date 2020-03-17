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Политика Сегодня, 18:3237
Третье внеочередное заседание Рады в понедельник открыл Стефанчук

Позже глава парламента Дмитрий Разумков объявил, что в заседании участвует и президент Украины Владимир Зеленский.

 

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук открыл третье внеочередное заседание Верховной рады в понедельник, 30 марта, передает корреспондент РБК-Украина.
Напомним, ранее стала известна повестка дня третьего внеочередного заседания Верховной рады Украины. В повестке дня значилось назначение Сергея Марченко министром финансов Украины и Максима Степанова - министром здравоохранения. Рада уже одобрила их назначение. Они принесли присягу с трибуны парламента.
Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы, необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом, а также законопроект о рынке сельскохозяйственных земель во втором чтении.

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Теги: news, Новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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