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Политика Сегодня, 20:02778
Оказалось, что это Супрун сняла Министра здравоохранения Емца с должности

Бывший министр здравоохранения Илья Емец видит причину своей отставки в позиции бывшей главы Минздрава Ульяны Супрун.

 

"Я думаю, основания такие: что нашей командой было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилось нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожать стационарный уровень помощи", - сказал он.
Емец отметил, что "как специалист он считает", что оказание помощи стационарного уровня простым людям будет невозможным из-за реформы Супрун.
Он добавил, что говорил о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским, но подробностей не привел.

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Теги: news, новости, Украина, Емец, Супрун, 7dniv, 7dnivinfo  
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