Трамп считает, что если умрет 100 тысяч американцев то это хорошая работа

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые признал то, что число смертей от коронавируса в США может достичь 100 тысяч или более.

Американский президент добавил, что если число погибших останется на уровне 100 тысячи или ниже, то его Администрация "проделала хорошую работу"", сообщает CNN.

Ранее сегодня доктор Энтони Фаучи предсказал, что в США от COVID-19 могут умереть от 100 тысяч до 200 тысяч человек.

Отметим, что США остаются страной с наибольшим числом инфицированных человек. За минувшие сутки "лидерами" с наибольшего распространения коронавирус стали США с 18 469 новыми случаями, Испания с 6 875 новыми случаями и Италия с 5 217 новыми случаями. Эти страны остаются крупнейшими эпицентрами распространения заболевания.