Закон о рынке земли во втором чтении приняла Рада

За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я ставлю на голосование принятие во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками, с учетом всех поправок в дополнительной таблице... Прошу поддержать и проголосовать. За - 259. Решение принято", - заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.

Суть закона

Закон предусматривает:

документ вступит в действие с 1 июля 2021 года;

первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки;

после этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут;

продажа иностранцам - после референдума.

В частности, в сравнительной таблице к проекту, которая была опубликована 30 марта, указано, что до 1 января 2024 года:

граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га. Указанное ограничение не распространяется на земучастки, приобретенные в собственность гражданином до вступления в силу абзацем;

запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юрлиц земельных участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земучастков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме перехода к банкам права собственности на земельные участки в качестве предмета залога, передачи земельных участков по наследству, обмена земельного участка на другой с одинаковой нормативной денежной оценкой, или если разница между нормативной денежной оценкой которых составляет не более 10% и отчуждение земельных участков для общественных нужд.

При этом до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Отметим, по состоянию на 6 марта Рада прошла 3298 поправок ко второму чтению законопроекта из 4018 внесенных.