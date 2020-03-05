 

Санкции против России за кибератаки продлили США

Политика Сегодня, 10:0578
Санкции против России за кибератаки продлили США

Указ 13694, подписанный экс-президентом США Бараком Обамой, давал право Министерству финансов вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки против США, блокируя любые их активы на территории страны и отрезая их от американской финансовой системы.

 

Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены в том числе против России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к киберактивности.
На основании этого решения санкции тогда были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

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