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Политика Сегодня, 12:371101
Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю

Напомним, что сегодня, под покровом ночи, парламент Украины принял закон, который с 1 июля 2021 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Мораторий на продажу Земли на Украине действовал почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз.
За документ проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и группа «За будущее» не поддержали закон.
ДЕТАЛЬНЕЕ: Закон о рынке земли во втором чтении приняла Рада
Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Зеленский ранее обещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.
Кто же эти нардепы, которые в разрез воле граждан, продали украинскую землю. Поимённо можно ознакомиться здесь: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095
Для закарпатцев тоже не маловажно будет узнать имена предателей Украины, сдавших своих избирателей и свою Родину.
Вот эти «герои»:
И. КРИВОШЕЕВ (Слуга народа);
М. ЛАБА (Слуга народа);

А. КОСТЮХ (Слуга народа);

Р. ГОРВАТ (фракция «Довира»);

В. ПЕТЁВКА (фракция «Довира»);
В. ЛУНЧЕНКО (фракция «Довира»).

 

Мы должны знать, что продажа земель сельхоз назначения - это условие, которое нам выдвинуто МВФ в обмен на очередной кредит. Не помощь, как считают некоторые, а именно кредит, который прийдётся отдавать. По сути, за зелёную бумагу и виртуальные нули в компьютере теперь разрешено распродавать территорию страны. И это сделано в то время, когда страна находится в тяжелейшем кризисе и стоимость земли рекордно мала, что делает затраты спекулянтов и заинтересованных в наших чернозёмах лиц ничтожно малыми. Тем, кто верит в то, что земля теперь будет принадлежать украинцам напомню, что некоторое время назад нам уже говорили, что заводы после ваучерной приватизации теперь будут принадлежать народу. В итоге мы сегодня видим массу разорённых (ставших "неэффективными") предприятий и сокращённое на число рабочих этих предприятий население страны. Глупцы те, кто считает, что агросектор после этой "реформы" создаст массу рабочих мест. Наоборот.

 

Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю
Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю
Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю
Кто из закарпатских нардепов предал Родину и сдал украинскую землю

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Теги: news, новости, Украина, рынок, земли, 7dniv, 7dnivinfo, Лунченко, Горват, Петевка, Кривошеев, Лаба  
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