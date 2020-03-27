Стало известно о чем говорили Путин и Трамп по телефону

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что разговор Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, прошедший накануне, был очень содержательный и продолжительный по времени.

"Состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом", — добавил представитель Кремля.

Он также прокомментировал заявление Трампа о российской медицинской помощи США и подтвердил, что два лидера затронули в разговоре эту тему. Путин и Трамп подчеркнули важность международного сотрудничества в условиях пандемии коронавируса.

Как ранее заявил президент США, Россия прислала в Америку "большой самолет с медицинскими принадлежностями" и аналогичным образом поступил Китай.

Также, по словам Пескова, Путин и Трамп согласны, что нынешняя конъюнктура на нефтяном рынке не в интересах двух стран. При этом представитель Кремля отказался прокомментировать, будут ли Москва и Вашингтон предпринимать какие-либо совместные действия в сложившейся обстановке.

Разговор Путина и Трампа состоялся накануне по инициативе Вашингтона, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Два лидера выразили озабоченность масштабами распространения коронавируса и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по противодействию угрозе.

Помимо этого, Путин и Трамп обменялись мнениями о состоянии мирового рынка нефти и договорились о двусторонних консультациях на уровне министров энергетики.