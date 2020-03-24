Политический аналитик: Среди украинской элиты первыми, кто пришел на помощь в борьбе с коронавирусом, стали Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Если бы не помощь меценатов и зарубежных стран, власть давно бы отправили в «политический карантин». Об этом на сайте «Корреспондент» пишет политический аналитик Сергей Лозовский.

Лозовский считает политику власти неэффективной. Если бы не помощь меценатов и зарубежных стран, пишет Лозовский, ситуация была бы катастрофической.

«А ведь этой помощи могло бы и не быть! Это добрая воля Китая, Южной Кореи etc. Без Китая / Южной Кореи и помощи украинских меценатов ситуация была бы катастрофической», - раскрыл подноготную политический аналитик.

Лозовский делится инсайдерской информацией о том, что медикаменты и препараты из Госрезерва были проданы за границу, но власть на это никак не отреагировала.

«А сейчас Специальная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против чиновников Кабмина за то, что в феврале, когда в мире уже бушевала эпидемия, Гончарук и компания позволили вывозить из Украины медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Кстати, что касается списания медикаментов и масок из Госрезерва, то до сих пор нет никакой реакции со стороны власти», - констатировал аналитик.

Лозовский пишет, что в Украине всеукраинскую мобилизацию элиты начали Оксана Марченко вместе с Виктором Медведчуком, которые стали первыми, кто закупили маски и прочие средства защиты от коронавируса.

«Что касается Украины, то всеукраинскую мобилизацию меценатов начали телеведущая Оксана Марченко вместе с народным депутатом Виктором Медведчуком. Сначала супружеская пара по просьбе местных отправили на Закарпатье гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом (маски, защитные комбинезоны, дезинфицирующие средства, аппараты искусственной вентиляции легких), которые распределили между 13 больницами региона», - сообщал аналитик.

Лозовский сообщил, что Оксана Марченко приобрела первый на постсоветском пространстве препарат молекулярной диагностики InGenius, который передала Институту сердца.

«24 марта благотворительный фонд Оксаны Марченко передал в киевский Институт сердца современный аппарат молекулярной диагностики InGenius, который проверяет организм пациента на инфекции, включая коронавирус. Cертифицированный Евросоюзом аппарат InGenius – это первое на пространстве бывшего СССР оборудование такого класса», - пояснил политический аналитик.

Именно Оксана Марченко с Виктором Медведчуком показали украинской элите пример, как нужно бороться с коронавирусом, пишет Лозовский.

«Именно с этого примера началась мобилизация на борьбу с коронавирусом, к которой подключились и УПЦ МП во главе с Блаженнейшим Онуфрием, и крупный украинский бизнес в лице олигархов.

«Социально ответственные силы, видя, что власть не справляется, принялись самостоятельно «тушить» бедствие общенационального масштаба», - охарактеризовал ситуацию политический аналитик Сергей Лозовский.