Депутаты Бундестага ФРГ потребовали от США убраться из Евросоюза

На заседании однопалатного органа народного представительства Федеративной Республики Германии прозвучало громкое заявление повергшее в шок весь мир.

Депутаты Бундестага выступили с обращением к федеральному канцлеру Ангеле Меркель и потребовали от США убраться из Евросоюза, а так же вывести американские войска с территории Германии. Так же немецкие депутаты в своем докладе отметили, что Германии ежегодно приходится затрачивать около 70 миллионов евро на содержание более 35 тысяч американских солдат на их территории, что по мнению политиков является ненужными затратами и эти деньги можно было бы потратить более разумно на нужды своего народа и страны. Кроме этого на американских базах находиться большое количество ядерного оружия, а это опасно само по себе и угрожает всей территории Германии радиоактивным заражением потому, что военные последнее время начали открыто перевозить боеголовки с одной базы на другую по ближе к западным границам России.

Судный час для Америки настал и Вашингтон начинает терять свое былое влияние потому, что это уже не первая страна потребовавшая американских военных покинуть их территорию. Для США территория Германии очень важна не столько с экономической стороны, а как оплот для военных баз в европейском регионе и не далеко от России. Кроме того немцы являются серьезным рычагом воздействия на политику Евросоюза для Вашингтона. Если военные США покинут Германию, то американцы больше не смогут так активно вмешиваться в политику как внешнюю так и внутреннюю Берлина и потеряют очень влиятельного союзника, на примере которого весь Евросоюз может повернуться спиной к США.

В итоге немцы своими громкими заявлениями уже фактически признали вооруженный контингент США на своей территории оккупационными войсками и остается надеяться, что им удастся освободиться от их присутствия уже в ближайшем будущем потому, что это очень поможет России в происходящей борьбе на