Лишился должности один из ключевых топ-менеджеров "Нафтогаза"

Как отмечается в сообщении, кадровые изменения обусловлены продолжением трансформации группы Нафтогаз.

Андрей Фаворов покидает пост директора по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украины", а также временного исполняющего полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча". Об этом сообщает пресс-служба НАК.

В частности, деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (публичных специальных обязательств). Однако 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

"Действие ПСО прекращается, и в связи с этим "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК "Нафтогаз Украины", будет разделен на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности. На данный момент продолжается их формирование", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, временно замещать генерального директора АО "Укргаздобыча", будет Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.