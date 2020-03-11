Путин перешёл на дистанционный формат работы

Президент России Владимир Путин перешел на дистанционный формат общения с министрами – совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса 1 апреля пройдет в режиме телеконференции.

Источник: РБК со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Песков уточнил, что телеконференция будет проходить в открытом формате.

Вместе с тем он не согласился, что президент должен продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, отметив, что Путин "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные".

Отвечая на вопрос, какие меры будут приняты после того, как выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке, встречавший президента, мэра Сергея Собянина и других высокопоставленных чиновников, заражен коронавирусом, Песков заявил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на COVID-19, и он в том числе.

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